Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul, Dereli'de incelemelerde bulundu
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Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul, Dereli'de incelemelerde bulundu

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlardan en çok etkilenen Dereli'de, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) iş makineleriyle yürüttüğü enkaz temizleme çalışmalarını inceledi.

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul, Dereli'de incelemelerde bulundu
31.08.2020 03:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 04:42

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelanlardan en çok etkilenen Dereli'de, Devlet Su İşleri'nin (DSİ) iş makineleriyle yürüttüğü enkaz temizleme çalışmalarını inceledi.

Enerji Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta şiddetli yağış sonrası Giresun'da yaşanan sel felaketinde can ve mal kaybının yaşandığı Dereli, Yağlıdere, Doğankent, Güce ve Espiye ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da seferberliğiyle yaralar ivedi bir şekilde sarılmaya çalışılıyor.

Yaşanan şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde birçok ilçede selin arkasında bıraktığı enkaz hayatı durma noktasına getirmiş durumda. AFAD ve DSİ başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşu bölgede hayatı normalleştirme mücadelesini sürdürüyor.

DSİ'nin iş makineleriyle yürüttüğü enkaz temizleme çalışmalarını incelemek, hem bölge halkının hem de DSİ çalışanlarının ihtiyaçlarını, taleplerini dinlemek üzere selden en çok etkilenen Dereli ilçesine gelen Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Tonbul, çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgedeki çalışmaları bizzat koordine etmek için bölgede olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle görüşen Tonbul, "Memur-Sen olarak konfederasyonumuza bağlı tüm sendikalarımız adına bölgede yaşanan içme suyu sıkıntısına ve bir yandan da koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik ihtiyaçlara cevaben içme suyu, maske ve dezenfektan yüklü bir tırı bölgeye yönlendirerek dağıtımını gerçekleştirdik. Burada devlet kuruluşlarının yanında sivil toplum kuruluşları da gerçek anlamda büyük bir özveriyle katkıda bulunuyor. Memur-Sen camiası da Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmasının vermiş olduğu sorumluluk ve bilinçle hareket etmiş, desteğini bölge halkıyla buluşturmuştur." ifadelerini kullandı.

Enerji Bir-Sen'in hizmet kolu faaliyet alanı içinde olan Devlet Su İşleri'nin bölgede yürüttüğü enkaz temizleme çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"DSİ taşkın ve sel alanında tecrübeli yetkin bir kurumumuz. Çalışanlarımız gece gündüz demeden burada selin bıraktığı enkazın temizlenmesi ve yaşamın normal işleyişine bir an önce kavuşması için çalışmalarını devam ettirmekte. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda DSİ'li arkadaşlarımız enkazla dolan dere yatakları başta olmak üzere ilçe merkezi ve merkeze giden yolları da açarak arama kurtarma çalışmalarına büyük ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tarım ve Orman Bakanımızın bizzat bölgede olması ve çalışmaları takip etmesi bölgede hizmet veren kamu görevlilerimize de destek olmaktadır."

Dere taşkınları ve sel felaketlerinin insan hayatına mal olan ağır ve büyük faturalar çıkardığını ifade eden Tonbul, bakanlık nezdinde yürütülecek çalışmalarla Karadeniz halkının can kaybına neden olan felaketlerden korunmasının sağlanmasını talep etti.

Tonbul, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün Trabzon'da açmış olduğu Taşkın Müzesi'nin Karadeniz'in kanayan yarası haline dönüşen sel ve taşkınlar karşısında bilinçli yerleşim ve yapılaşmayla can ve mal kaybının önlenmesindeki önemine de dikkat çekti. Tonbul, "Trabzon'daki Taşkın Müzesi, sel ve taşkınla mücadelede önemli bir bilgi birikimi sunmakta. Her yıl bir ilçemizde yaşanan sel felaketi bize bir kez daha buradaki bilgi birikiminin doğru kullanılmasının gerekliliğini açıkça göstermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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