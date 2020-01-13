Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret
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Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

13.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:04
Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret

Enerji Bir-Sen Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.


GMİS Genel Başkan Yardımcısı 'ya makamında nezaket ziyaretinde bulunan Güngör'ün ziyaretinde GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Sekreteri Nail Altuntaş da hazır bulundu.


Ziyarette, ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'nda çalışan maden işçileri ve memurları yakından ilgilendiren 2020 yılı ve sonrasını kapsayacak Banka Promosyonları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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