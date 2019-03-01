Enerji Bakanı ve Aile Bakanı Zonguldak'ta

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yarın Zonguldak'ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, havayoluyla Zonguldak'a gelecek. 09.50'de Valilik ziyaretinin ardından 10.30'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü Pano Ayak Üretim İşçisi Alımı Kura törenine katılacak. Bakan Dönmez, kura töreninin ardından 12.00'de Zonguldak AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek istişare toplantısı gerçekleştirecek. Bakan Dönmez, 13.00'de Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Merkezini ziyaretinin ardından 14.30'da Zonguldak'ta faaliyet gösteren kömür madenciliği rödevanslı saha işletmeleri yöneticileri ile toplantı gerçekleştirecek. Bakan Dönmez toplantının ardından İstanbul'a hareket edecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da 09.30'de Zonguldak Valiliği'ni ziyaret edecek. Bakan Zehra Zümrüt, valilik programının ardından 10.30'da Site Kapalı Spor Salonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte kura törenine katılacak. Bakan Zümrüt, törenin ardından 12.00'de AK Parti İl Başkanlığı, 13.30'da AK Parti Kadın Kolları ve Kadın girişimciler ile toplantı gerçekleştirdikten sonra ALO 170 hattı çalışanlarıyla buluşacak.

Zümrüt ziyaretlerinin ardından Kdz. Ereğli ilçesinde şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri, engelliler ve engelli aileleri ile 16: 00'da yemekte bir araya gelecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, daha sonra Erdemir işçileriyle bir araya gelecek. Bakan Zümrüt, Ereğli'de akşam saat 19: 00'da iş adamları, TSO ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA