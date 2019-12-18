Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk...
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız."
18.12.2019 11:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:42
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız." - ANKARA
Kaynak: İHA