Enerji Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini alıyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim
24.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:27
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"
Gazetecilerimiz haber üzerinde çalışıyor. Yeni gelen bilgilerle haberi en kısa zamanda güncelleyeceğiz. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com