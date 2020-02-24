Enerji Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini alıyoruz

24.02.2020 10:27 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:27

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"



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