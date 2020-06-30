Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez,...

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Kaynak: AA