Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez,...
30.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:24
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi
Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Kaynak: AA