Enerji Bakanı Dönmez: "İran ile Enerji Ticaretimiz Devam Edecek"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de ilk sondajın birkaç ay içerisinde yapılacağını duyurdu. Dönmez, Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projenin Çin ile birlikte Trakya'da kurulacağını da söyledi. ABD'nin İran'a yaptırım kararına da değinen Dönmez, "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, A Haber'de Murat Akgün'ün konuğu oldu. Dönmez, canlı yayında enerjide atılacak adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Dönmez, ABD'nin İran'a yaptırım kararıyla ilgili "Kontratlarımız var, İran ile ilişkilerimiz devam ediyor." dedi. Dönmez, ABD'nin kararı için "Tek taraflı bir karar, meşru bir ticaret yapıyoruz." dedi.

Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Bakan Dönmez, "Gemimiz ilk sondajı birkaç ay içinde yapacak." dedi.

Nükleer santral projeleriyle ilgili konuşan Dönmez, "Akkuyu ve Sinop'tan sonra üçüncü projemiz Trakya'da. Trakya'daki santrali Çin'le yapacağız." ifadelerini kullandı.