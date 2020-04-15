Enerji Bakanı Dönmez BOREL'in tanıtımını yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah yarından itibaren BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah yarından itibaren BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli dezenfektan olan BOREL'in lansmanını gerçekleştirdi. Dönmez, burada yaptığı konuşmada, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının pek çok günlük rutuni ve alışkanlığı değiştirdiğini söyledi. Bor katkılı el dezenfektanı BOREL'in tanıtımı için bir arada olduklarını anlatan Dönmez, "Gönül isterdi ki böyle uzaktan değil hep birlikte aynı çatı altında olalım. Bu güzel haberin sevincini aynı ortamda hep birlikte yaşayalım. Çünkü bizler milletçe bir arada olmayı, birlikte vakit geçirmeyi, acılarımızı ve sevinçlerimizi paylaşmayı, birlikte ağlamayı, birlikte gülmeyi,hatırlamayı, hatırlanmayı seven bir toplumuz. Kısacası bizi biz yapan, bizi millet yapan bütün manevi hasletler bizim toplumumuzda ziyadesiyle mevcut. Bu güzel duygular toplumumuzun ne kadar sağlam bir harçla karıldığını da en güzel şekliyle gösteriyor. Bizim gönlümüz de sevgimiz de umudumuz da gelecek rüyamız da bir. Yeter ki sağlık olsun. Bugünleri de el birliğiyle atlatacağız inşallah" diye konuştu.

"Korona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor"

Türkiye'nin korona virüs salgınıyla mücadelede göstermiş olduğu başarıyla bütün dünyanın takdirini topladığını ifade eden Dönmez, "Bu mücadelede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı ve en pratik şekilde karşılamak için gayret gösteriyoruz. Salgının Türkiye'de ilk görüldüğü günlerde yaşanan kaygı ve stres, devletimizin aldığı önlemler sayesinde yerini olumlu bir havaya bıraktı. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere pek çok kurum ve kuruluşumuzun yönlendirmeleri sayesinde salgınla mücadelede toplumsal bilinç düzeyimiz oldukça yüksek. Bu dönemde bütün doktor ve uzmanlarımızın virüsle etkin mücadelede üzerinde ısrarla durduğu bir nokta var o da kişisel hijyenin sağlanması. Korona virüsle mücadele önce ellerde başlıyor. Uzmanlar özellikle kirli yüzeylerle temas eden ellerin sabun ya da benzeri ürünlerle en az 20 saniye yıkanmasını tavsiye ediyor. Sabunla elleri yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise el dezenfektanı kullanarak kişisel hijyenin sağlanması virüsle mücadelenin en temel koşulları arasında geliyor" şeklinde konuştu.

"Hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandı"

Salgının ilk dönemlerinde yaşanan kaygı nedeniyle kolonya ve el dezenfektanı başta olmak üzere kişisel hijyen ürünlerine aşırı bir talep yoğunluğu yaşandığını kaydeden Dönmez, "Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece artan talebe hızlı reaksiyon göstererek hem ürün arzında yaşanabilecek sıkıntıları giderdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik. İlk zamanlarda talebi hızla artan bir diğer ürün ise az önce de bahsettiğim üzere el dezenfektanları oldu. Burada da firmalarımız kapasitelerinin üzerinde üretim yaparak, meslek liselerimizdeki hocalarımız ve öğrencilerimiz de üretim safhasına girerek piyasanın ilk etaptaki ihtiyacını önemli ölçüde giderdi" ifadelerini kullandı.

"Yarından itibaren BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Bütün kurum ve kuruluşlarla milletin her türlü ihtiyacının ivedilikle karşılanması için gayret gösterdiklerini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Covid-19 ile mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından ar-ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini de hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu video konferansla yaptığımız toplantıda ilettik. Kendilerinin talimatlarıyla ekibimiz gece gündüz yoğun bir gayret gösterdi ve hamdolsun kısa sürede seri üretim safhasına geçtik. İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık. Az önce de bahsettim BOREL uzun bir ar-ge çalışmasının ürünü olarak doğdu. Arkadaşlarımız geniş bir pazar araştırması yaparak tüketicilerin nasıl bir ürün görmek istediklerine dair veriyi birinci elden topladı. BOREL'in laboratuvar çalışmalarından üretim safhasına kadarki bütün çalışmalarına bu veriler ışık tuttu. Tüketicilerin ilk bildirimi el dezenfektanlarının cilt problemlerine neden olduğu şeklindeydi. Bu veri BOREL'i diğer ürünlerinden ayıran hareket noktası oldu. BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloevera, çay ağacı yağı ve lavanta, elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor. Borun anti-bakteriyel özelliği eldeki mikrop ve bakterilerle mücadele ederken, eldeki yaraların da daha çabuk iyileşmesini sağlıyor."

Dönmez, "BOREL, ilk etapta 100 ml'lik boyutlarda piyasaya çıkacak. 1 litre ve 5 litrelik üretimler için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah oradaki süreci de en kısa sürede tamamlayacağız. Eti Maden, Türkiye'nin ilk bor katkılı temizlik ürünü BORON'dan önemli bir tecrübe edindi. Üretim aşamasından dağıtıma kadar önemli bir başarı yakalayan BORON, milletimizin teveccühüne mazhar oldu. BORON'un kalitesi BOREL'e de referans olacak. İnanıyorum ki milletimiz tıpkı BORON'a olduğu gibi BOREL'e de aynı ilgi ve alakayı gösterecek. BOREL'in ilk parti üretimini bu zor günlerde sahada olan kahramanlarımıza hediye edeceğiz. Bizler için ailesinden, evinden, sevdiklerinden uzakta, bu mücadelenin en ön saflarında yer alan kahramanlarımızı unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Biliyoruz onların bu fedakarlıklarını, onların hakkını ödemek çok zor. En azından bu günlerde özveriyle çalışan kahramanlarımıza minnet ve teşekkürlerimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Dışarıda BOREL yüklü 4 kamyonun hazır beklediğini dile getiren Dönmez, "Bunlarda ilki bu meşakkatli yükü omuzlayan, bizlere nefes olmak için varını yoğunu ortaya koyan sağlık çalışanlarımız için Sağlık Bakanlığımıza, ikincisi kamu düzenini sağlayan güvenlik güçlerimiz için İçişleri Bakanlığımıza, üçüncüsü 65 yaş ve üzeri risk grubundaki büyüklerimiz için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza, dördüncü kamyonumuz da enerjimiz hiç bitmesin diye sahada görev yapan mesai arkadaşlarımız için yola çıkacak. Bakanlık olarak enerji arzının kesintisiz sağlanması için sahadayız. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt başta olmak üzere üretimden dağıtıma kadar kesintisiz enerji için 7/24 sahada çalışan mesai arkadaşlarımızı da bu vesileyle bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri üzere salgın süresince evlerimizde elektrik ve doğal gaz arzında hiçbir kesinti yaşanmayacak. Aksi bir durum olursa vatandaşlarımızdan bizlere ulaşmalarını rica ediyoruz.Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ne gerekiyorsa kararlılıkla yerine getireceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA