Enerji Avcıları ödüle doymuyor
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Enerji Avcıları ödüle doymuyor

16.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:15
Enerji Avcıları ödüle doymuyor

İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sosyal sorumluluk projesi "Enerji Avcıları" 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri'nde "Sorumlu Tüketim ve Üretim" dalında Altın Ödül almaya hak kazandı.

İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin sosyal sorumluluk projesi "Enerji Avcıları" 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi kapsamında verilen Sürdürülebilir Kalkınma Ödülleri'nde "Sorumlu Tüketim ve Üretim" dalında Altın Ödül almaya hak kazandı.

Türkiye'de topluma değer katan ve yenilikçi çözümler geliştiren sosyal sorumluluk uygulamalarını farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nin 12. yılı "Değişimi Yönetmek - Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik" temasıyla çevrimiçi olarak düzenlendi. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirildiği zirvede, İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş., 5 yıldır sürdürdüğü "Enerji Avcıları" projesi ile "Sorumlu Tüketim ve Üretim" kategorisinde birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

2016 yılından bu yana İzmir ve Manisa'da toplamda 47 ilçede aktif sürdürülen projede 200'ü aşkın okul ziyaret edilerek 4-8 yaş grubunda 20 bin öğrenciye ulaşıldığı belirtildi. Proje paydaşlarından biri olan il milli eğitim müdürlüklerinden alınan izinler ile okullardan gelen talepler doğrultusunda yıl boyunca okullar ziyaret ediliyor.

Çocukların interaktif şekilde katılımı ile sürdürülen 45 dakikalık etkinliklerle çocuklarda, aileden gelen kaynakların yanlış tüketilmesi alışkanlığının pozitif yönde değiştirilmesi sağlanırken enerji ve diğer kaynakların bir gün tükenebileceği, bu nedenle de ne kadar kıymetli olduğu yönünde de çocuklar bilinçlendiriliyor. Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, okullarında yani enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda yetişkinlere de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar.

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı'nın 2020 yılını enerji verimliliği yılı ilan etmesi ile bir kez daha değerini ispat eden projenin amacı enerjinin değerini bilen, enerjinin verimli kullanılmasını hayat biçimi haline getirmiş bir nesil yetiştirmek. Her yıl geliştirilerek çocuklar tarafından daha da çok sevilen bir proje haline gelen Enerji Avcıları proje ekibi pandemi süreci sonlandığında çocuklarla bir araya gelmek için can atıyor.

Öte yandan proje 2017 yılında da Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri, Sürdürülebilir Kalkınma Akademi ödülleri organizasyonunda "İklim Eylemi" dalında ödüle layık görüldü. - MANİSA

Enerji Avcıları ödüle doymuyor
Enerji Avcıları ödüle doymuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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