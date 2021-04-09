Enerji alanındaki 8 yönetmelikte "imza sirküleri" yerine "sicil tasdiknamesi" değişikliği

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği gibi 8 yönetmeliğin ilgili bölümlerinde yer alan "imza sirküleri" ifadesi "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirildi.

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği gibi 8 yönetmeliğin ilgili bölümlerinde yer alan "imza sirküleri" ifadesi "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "imza sirküleri" ibaresi, "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirilirken, Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik EK-1'inde yer alan "İmza Sirküleri" ibaresi "Sicil Tasdiknamesi" olarak, EK-2 ve EK-3'ünde yer alan "imza sirküleri" ibareleri "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirildi.

Maden Kanunu'nun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Ek Form-6'sında yer alan "noter onaylı imza sirkülerinin" ibaresi "sicil tasdiknamesinin" olarak değiştirildi.

Maden Sahaları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te ise, yönetmeliğin 6. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde yer alan "imza sirküleri" ibareleri "sicil tasdiknamesi" olarak yeniden düzenlendi.

Ayrıca, Nükleer Güç Santrallerinin Proje ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in EK-1 ve EK-5'inde yer alan "imza sirküleri" ibareleri "sicil tasdiknamesi" olarak değiştirildi.

Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in EK-2 numaralı formunda yer alan "imza sirkülerlerini gösteren belge" ibaresi "sicil tasdiknamesi" olarak düzenlendi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7. maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi ve 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "imza sirkülerinde" ibareleri "sicil tasdiknamesinde" olarak değiştirilirken, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 4.maddesinin dördüncü fıkrası ve 7. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "imza sirkülerleri" ibareleri "sicil tasdiknameleri" olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay