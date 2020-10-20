Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Sanayi Komisyonunda
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Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Sanayi Komisyonunda

20.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:12
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Sanayi Komisyonunda

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nevzat Şatıroğlu ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda başlandı.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Komisyon Başkanı Elitaş, alt komisyon raporunun tamamlandığını belirterek, teklifin tümü üzerindeki görüşmelere ilişkin ilk sözü teklif sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Şatıroğlu'na verdi.

Şatıroğlu, dünya enerji piyasasında oluşan küresel ve bölgesel şartlara işaret ederek, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu ve en düşük maliyetle enerji arzının önemine değindi.

Türkiye'de enerji ithalatının azaltılması için yeni politikaların kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Şatıroğlu, Akdeniz ve Karadeniz'deki çalışmaları anımsattı.

Her iki bölgeden de sevindirici haberlerin geldiğini anlatan Şatıroğlu, yapılan çalışmaların ciddiyet ve profesyonelce yürütüldüğünü, ayrıca aramaların milli gemilerle yapılmasının da ayrıca gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Komisyonda, milletvekilleri teklifin tümü üzerindeki görüşlerini dile getiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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