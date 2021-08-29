Endüstriyel Ürün Tasarımında En Sık Yapılan Hatalar!
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Endüstriyel Ürün Tasarımında En Sık Yapılan Hatalar!

Wise.tv - Haberler | Ekonomi

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, endüstriyel ürün tasarımında en sık yapılan hatalardan bahsetti.

Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, endüstriyel

ürün tasarımında en sık yapılan hatalardan bahsetti.

Günümüzde global bazda yapılan en büyük hatanın, hikayesi

olmayan daha çok popülariteye yönelik, ihtiyaç analizi yapılmadan ortaya

konulan ürünlerle ilgili satış kaygısı yaşandığını ve bu ürünlerin hiç satışı

yapılmadan raflara kaldırıldığını ifade etti.

Ticari amaç  gütmeden

yapılan tasarımların bir sanat eseri olduğunu belirten Şenolan, eğer amaç

endüstriyel bir tasarım üretip bundan kar elde etmekse, bu noktada ihtiyaç

analizinin doğru yapılması ve kesinlikle doğru bir ürün senaryosunun olması

gerektiğini vurguladı.

Gerçekten ihtiyaca yönelik analizi yapılan ve ona göre ortaya

çıkarılan ürünlerde hiçbir zaman satış kaygısı yaşanmadığını belirtti.

Endüstriyel Ürün Tasarımında En Sık Yapılan Hatalar!

Kaynak: Wise.tv

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