Endüstriyel Ürün Tasarımında En Sık Yapılan Hatalar!
Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, endüstriyel ürün tasarımında en sık yapılan hatalardan bahsetti.
Fales Akustik Marka Yöneticisi Gülden Şenolan, endüstriyel
ürün tasarımında en sık yapılan hatalardan bahsetti.
Günümüzde global bazda yapılan en büyük hatanın, hikayesi
olmayan daha çok popülariteye yönelik, ihtiyaç analizi yapılmadan ortaya
konulan ürünlerle ilgili satış kaygısı yaşandığını ve bu ürünlerin hiç satışı
yapılmadan raflara kaldırıldığını ifade etti.
Ticari amaç gütmeden
yapılan tasarımların bir sanat eseri olduğunu belirten Şenolan, eğer amaç
endüstriyel bir tasarım üretip bundan kar elde etmekse, bu noktada ihtiyaç
analizinin doğru yapılması ve kesinlikle doğru bir ürün senaryosunun olması
gerektiğini vurguladı.
Gerçekten ihtiyaca yönelik analizi yapılan ve ona göre ortaya
çıkarılan ürünlerde hiçbir zaman satış kaygısı yaşanmadığını belirtti.
Kaynak: Wise.tv