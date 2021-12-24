Endüstriyel Tasarım Yarışması'nın kazananları ödüllendirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 2020 ve 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları kapsamında dereceye girenler ödüllerini aldı.

İMMİB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) ortaklığında, Design Week Türkiye kapsamında düzenlenen törende, 2020 yılında yarışan 270 proje arasından 23 proje ödüle layık görüldü ve toplam 212 bin TL para ödülü verildi. 2021 yılında ise 221 proje arasından 22 proje ödül aldı ve toplam 212 bin TL para ödülü verildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, pek çok sektörde çok büyük yarışma ekosistemi oluşturduklarını belirterek, "Yarışmalarımızda bütün gençlerimize hem teşvik edici para ödülü hem de yurtdışı eğitim ödülleri verdik. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Sizleri tasarım dünyasının bir parçası haline getirmek, hayallerinizden, heyecanınızdan, dinamizminizden faydalanmak için çıktığımız bu yolda gelmiş olduğumuz bu nokta bizleri çok mutlu ediyor.

Bizlerin yaptıklarını bizlere doğrulattınız. İyi ki bunları yaptınız, bizler de tasarımın arkasındayız. Türkiye ihracatının katma değerine sizler kadar inanıyoruz ve biz de bu konuya elimizden gelen, aklımızdan geçen ne varsa vereceğiz. Tasarımın girmediği, hayatımıza dokunmadığı hiçbir nokta yok." ifadelerini kullandı.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de tasarımcıların yenilikçi olduğunu aktararak, "Daha önce düşünülmemiş bir nesnenin fikirden başlayarak meydana getirilme aşamasına kadar olan bir süreçtir tasarım. Tasarımın pratiğe dönüşmesi ve ticarileşmesi ise inovasyondur. Bu sebeple inovasyon tasarımın eseridir. Tasarım ticaretin ve ekonominin de baş aktörlerinden biridir. Yeniliklerin ve inovasyonun öncüsü tasarımcı yarışmacılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ödül kazanan yarışmacılarımızı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki ise çok heyecanlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"17 yıl önce başlayan bu serüvende kimsenin tasarımı çok fazla bilmediği, algılamadığı dönemden bugün hepimizin tasarım konuştuğu, bütün kesimlerin tasarıma olan ilgisinin arttığı bir döneme geldik. Bugüne kadar yaklaşık 5 bin tane yarışmacı katıldı aramıza ve bunların 520 tanesi ödül aldı ve bunların arasından 75 tanesi de yurt dışında burs kazandı. Her yıl biz kazanan yarışmacılarımızın içerisinden birincilerini onların istedikleri ülkelere göndererek, dünya ile tanışmalarını, dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerini sağlayacak bir organizasyon oluşturuyoruz.

Şu anda bulunduğumuz ortamda ihracatı sadece artırmak değil, katma değerli olarak artırmak gerekiyor. Katma değeri artırmanın altında da muhakkak tasarım yatıyor, inovasyon yatıyor. Amacımız sanayicilerle tasarımcıları buluşturacak ortamları yaratmak. Bu yarışmalarla da bunu sağlıyoruz."

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kolbaşı da 17 yıldır yarışmaya destek verdiklerini vurgulayarak, "Elektrik elektronik konusunda da çeşitli tasarımlara imza atma şansımız da oldu. 2007'de ilk projelerden birini hayata geçirip daha sonra da uluslararası ödülleri ülkemize getirebildik. Dolayısıyla bu yarışma hakikatten çok kıymetli. Bugün burada maddi bir ödül de var. Ama biz biliyoruz ki maddi ödül aslında değerli çalışmalarınız için çok önemli değil, yapmak istediğimiz sizleri daha fazla teşvik etmek, daha fazla motive etmek ve Türk markaları, Türk tasarımcıları, Türk üniversiteleri hep birlikte uluslararası arenada daha fazla ödül alarak, ülkemize getirmek." yorumunu yaptı.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi Haberleri

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