Endüstriyel robot yarışması "First Robotics Competition" sona erdi - Haberler

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Endüstriyel robot yarışması "First Robotics Competition" sona erdi

AA, Halil Fidan - Teknoloji
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Endüstriyel robot yarışması

İzmir'de düzenlenen liseler arası endüstriyel robot yarışması "First Robotics Competition" (FRC), bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen liseler arası endüstriyel robot yarışması "First Robotics Competition" (FRC), bugün yapılan yarışlarla tamamlandı.

Fikret Yüksel Vakfı ile İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı şirketler İZFAŞ ve İZELMAN iş birliğiyle düzenlenen, 4 Mart Cuma günü Fuar İzmir'de başlayan yarışmada, 32'si Türkiye'nin 8 ilinden, 2'si Polonya'dan, 4'ü Kazakistan'dan toplam 38 takım yarıştı.

"Hızlı Tepki" temasıyla düzenlenen yarışmada takımlar, tema kapsamında belirlenen kurallar, sınırlı zaman ve kaynaklarla endüstriyel boyutta robotlar inşa edip programladı.

Heyecanlı anların yaşandığı yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Yarışmayı takip eden İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, gençleri tebrik etti.

AA / Halil Fidan - Teknoloji

Kazakistan, Polonya, İzmir, Robot, Teknoloji, Haberler

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