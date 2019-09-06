06.09.2019 13:56

'Endüstriyel reklam' 124 bin istihdam sağlayıp, 9,5 milyar TL ciro yapıyor

İTO, 'Endüstriyel Reklam Ürünleri' sektörüne yönelik ilk bilimsel araştırma raporunu açıkladı

İSTANBUL - Türkiye'de endüstriyel reklamcılığın geldiği son nokta yapılan geniş bir çalışma ile gözler önüne serildi. Yapılan araştırmaya göre, endüstriyel reklamcılık sektörü 124 bin istihdam sağlayıp, yılda 9,5 milyar TL ciroya ulaşıyor. Sektörün ihracat noktasında geliştirilerek ulaşılan rakamların daha da yükseltilmesi amaçlanıyor.

Kökleri Göbeklitepe'deki figürlere kadar uzanan endüstriyel reklamcılığın Türkiye'deki faaliyetleri hazırlanan ilk sektör raporuyla ortaya kondu. Bir yıllık süren çalışma sonucunda oluşturulan raporda göz alıcı detaylar bulunuyor.

Cephe giydirmeden, yön ve ikaz panolarına, araç giydirmelerinden ATM kiosklarına ve tekstil baskılarına kadar hemen her yerde karşımıza çıkan endüstriyel reklam ürünleri sektörüne dair Türkiye'de ilk kez bir rapor hazırlandı. İstanbul Ticaret Odası'nın kurduğu İstanbul Düşünce Akademisi'nin öncülüğünde hazırlanan rapor ile metalden ahşaba, elektronikten plastiğe kadar her sektörden girdi kullanan endüstriyel reklam sektörünün ihracat kapasitesi, insan kaynağı, makine parkı gibi temel verileri ortaya konuldu.

İTO Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi ile Açıkhava Reklamcıları Derneği de destek verdiği Endüstriyel Reklam Ürünleri Sektörü Raporu, İTO'da tanıtıldı. Toplantıda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, heyecan veren bir çalışmayı açıklamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Bu rapor sektörde bir ilk. İlk olmasının altını çizmek istiyorum" dedi.

Sektörün, bundan önce faaliyetlerinin ve ulaştığı operasyonel rakamların toplandığı hiçbir yayının bulunmadığını kaydeden Kuralay, "Bu açıdan da bu raporun anlamlı olduğunu düşünüyorum. Raporun başlangıcında Göbeklitepe'nin de konu edilmesi, gerçekten bir tarihi deryada yaşıyoruz" diye konuştu.

Raporun ortaya çıkarılmasında önemli bir rol üstlenen Prof. Dr. İbrahim Kırcova'da uzun uğraşlar sonucu oluşturulan raporun sektöre hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Toplantı sonrası İHA'ya açıklamalarda bulunan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay endüstriyel reklamcılık sektörünün önemli bir rapora sahip olduğunun altını çizerek, "Geleneksel olarak açık hava reklamcılığı gibi tabirden söz eder, onu da tabelalar billboardlar olarak algılarız. Bu rapor ile biz sektörün büyüklüğünü görmüş olduk" dedi.

"124 bin istihdam, 9,5 milyar liralık ciro"

Rapora göre endüstriyel reklamcılık sektörünün yılda 10 milyar liraya yakın ciroya ulaştığını belirten Kuralay, "Sektörde istihdam sayısı 124 bin. Bunların 100 bini İstanbul'da istihdam ediliyor. Bu rapor çok önemli. Özellikle Türkiye'nin ihracata ihtiyacı olduğu dönemde bu alanda da ihracata katkı verilmesi gerektiğine inanıyorum. Kurumsal kimlik çalışmaları, dış görsellik, kent mobilyalarına kadar çok başarılı ve nitelikli firmalarımız var. Onlarla ilgili de bir analizimiz var" diye konuştu.

11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor

Rapora göre, sektörde 11 bin 712 firmanın faaliyet gösterdiğini söyleyen Kuralay, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına da dikkat çekti. Kuralay, sektörün sadece ekonomik büyüklüğü ile değil, şehrin estetik görüntüsüne katkıları yönünden de değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Akşam sokak lambalarının olmadığı yerlerde, ışıklı tabelaların, billboardların yanından geçerken sektörün hayata katılan bir yönünün olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün elde ettiği cironun geliştirilmesi, yükseltilmesi için birtakım çalışmaların yapılması gerektiğini vurgulayan Kuralay, "Hem yurt içinde hem de yurt dışında, firmalarımızın bilgi birikimi, donanımı ihracata yönelecek büyüklükte. Biz de İTO olarak sektörün büyümesi için çalışmalar yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Endüstriyel reklam nedir?

Endüstriyel reklam sektöründe benzin istasyonları, mağaza içleri, araç giydirmeleri, fuar tanıtım stantları, sergi ve satış stantları, promosyon ürünleri, dijital elektronik reklam, led panolar gibi çok geniş bir faaliyet alanı mevcut.

Rapordan detaylar

Rapora göre hızla büyüyen endüstriyel reklam ürünleri sektöründe 100 bin 663'ü İstanbul'da olmak üzere 124 bin 191 kişi istihdam ediliyor. 6.8 milyar lirası İstanbul, 1 milyar lirası ise İzmir kaynaklı olmak üzere, toplam 9.1 milyar lira ciro gerçekleştiriliyor.

Sektörde 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor

Sektörde Haziran 2019 itibariyle Türkiye çapında 3 değişik NACE kodu altında toplam 11 bin 712 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 9 bin 319'unun İstanbul'da bulunuyor. İstanbul'un ardından İzmir, Ankara, Antalya ve Kocaeli geliyor. İlk 10 il, sektörün katma değerinin yüzde 95'inden fazlasını gerçekleştiriyor.

Sektör raporunda ortaya çıkan sonuçlardan biride sektörde kullanılan girdilerin önemli bir kısmının ithal girdiler olması. Dolayısıyla bu alanda ciddi bir yerlileştirme ve millileştirme potansiyeli de bulunuyor.

Raporda endüstriyel reklam ürünleri sektörü firmalarına arasında yapılan bir anket de yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan ekip bu amaçla 34 il ve KKTC'den 354 firmanın katılımı ile anket gerçekleştirdi. Anketten çıkan sonuçlar satırbaşları ile şöyle:

"Katılımcıların yüzde 58'i iş yerini kiralamış. İş yeri sahipliği, daha çok küçük mekanlara sahip firmalarda gözleniyor. Katılımcıların büyük çoğunluğu 100-500 metrekare arasında iş yerlerinde çalışıyor.

Kurumsal müşterilerle çalışan firmalarda kalite belgeleri ve sertifikasyon konusu ciddi bir şekilde ele alınıyor. Küçük şirketlerde bu farkındalık yeterli değil.

Firmalar, siparişlerini çoğunlukla doğrudan, talep sahibi firmadan alıyor. Aracı reklam ajansı aracılılığıyla sipariş alma oranı düşük.

En fazla kullanılan pazarlama harcama alanı yüzde 70.5'le doğrudan pazarlama. Sektörde sosyal medya kullanımı yaklaşık yüzde 46, internet üzerinden verilen reklamların payı ise yüzde 41.

İhracat bakımından Türkiye'nin Avrupa pazarlarına yakın oluşu, sektörel çözümlerde esnek yaklaşım, tasarım, üretim ve montaj konusundaki yetkinlik Türk ya da Türk ortaklı firmaları öne çıkarıyor.

Çalışanların önemli bir kısmı lise ve yüksel okul mezunu. Firmaların yüzde 69.8'i yabancı dil bilen çalışan istihdam ediyor.

Her düzeyde firmada mutlaka bir makine parkı bulunuyor. Kullanılan makinelerin mali değeri yüksek.

Firmaların yüzde 67'si, iş yapımında yüzde 60'dan fazla ithal malzeme kullanıyor.

Firmaların yüzde 40'ının gelecek 12 ay içinde yeni yatırım için kredi kullanma beklentisi var."

Kaynak: İHA