Endüstriyel Mutfakta Profesyonellerin Tercihi

Maksan mutfak ekipmanları, pişirici üreten, yıkama, tezgah ve davlumbaz üreten bir firma. 1974 yılından bu yana hizmet veriyor. Ekmekçiler adı altında sektöre giriş yapan Maksan firması, deneyimli ustalar ve şeflerden faydalanarak kaliteyi en önde tutuyor, sürekli testler yapıp bu kaliteyi müşterilerine sunuyor.