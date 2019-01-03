Endüstriyel metallerin yönünü savaş çizecek

Ticaret savaşlarının yarattığı şokla 2018'de 3 yılın en düşük seviyesine gerileyen sanayi metallerinin bu yıl çıkış için umudu ABD-Çin gerginliğinin azalması. Diğer yandan arz-talep dengesi fiyatlara destek olması bekleniyor. Analistlere göre metalde inişli-çıkışlı bir yıl yatırımcıyı bekliyor.