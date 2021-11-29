ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ WEB SEMİNERLERİ - II, 8 Aralık'ta
Web Seminer Konusu: Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınması için Yeşil DönüşümKonuşmacılar: Konca Çalkıvık - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel SekreteriModeratör: Prof. Dr.
Web Seminer Konusu: Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınması için Yeşil Dönüşüm
Konuşmacılar: Konca Çalkıvık - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri
Moderatör: Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat - İstanbul Gedik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı
Tarih: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14. 00 - 15. 00
Meeting ID: 953 6600 8864
Password: 468704
Not: Etkinlik Ders Dışı Etkinlik kapsamındadır.
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