ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ WEB SEMİNERLERİ - II, 8 Aralık'ta - Haberler
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ WEB SEMİNERLERİ - II, 8 Aralık'ta

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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ WEB SEMİNERLERİ - II, 8 Aralık'ta

Web Seminer Konusu: Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınması için Yeşil DönüşümKonuşmacılar: Konca Çalkıvık - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel SekreteriModeratör: Prof. Dr.

Web Seminer Konusu: Türkiye'nin Sürdürülebilir Kalkınması için Yeşil Dönüşüm

Konuşmacılar: Konca Çalkıvık - İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Genel Sekreteri

Moderatör: Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat - İstanbul Gedik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı

Tarih: 8 Aralık 2021 Çarşamba 14. 00 - 15. 00

Meeting ID: 953 6600 8864

Password: 468704

Not: Etkinlik Ders Dışı Etkinlik kapsamındadır.

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