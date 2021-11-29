Endüstri Mühendisliği Web Seminerleri - I Gerçekleştirildi.

İSTANBUL (Habermetre) - 26 Kasım 2021 tarihinde Endüstri Mühendisliği Web Seminerleri - I etkinliği, "Mühendislikte Yeni Açılımlar ve Endüstri Mühendisliği" konu başlığı ile gerçekleşmiştir.

İstanbul GEDİK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Akkuş'un "Gelişen Teknolojilere İnovatif Yaklaşımlar", Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karaaslan'ın "Mühendislikte Yeni Alanlar ve Endüstri Mühendisliği" başlıklı konuşmaları ile katıldıkları seminere katılım yoğun oldu.

Moderatörlüğünü Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seniye Ümit Fırat'ın gerçekleştirdiği Web Seminleri II. si 8 Aralık 2021 Çarşamba günü Zoom üzerinden gerçekleşecektir.

Endüstri Mühendisliği tarafından düzenlenecek 8 WEB Seminerine tam katılım sağlayan kişilere e-devlette görüntülenebilen sertifika verilecektir.

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