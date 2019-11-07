Endüstri Mühendisliği Topluluğu'ndan kütüphane projesi

07.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:12

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Endüstri Mühendisliği Topluluğu, Geyve'de bir ilkokulda kütüphane kuracak.

Geyve Süleyman Gülsüm Odabaş İlkokulu'nda gerçekleşmesi planlanan proje hakkında bilgi veren topluluk üyesi öğrenciler, oluşturulacak kütüphaneye kitaptan yapboz ve satranç gibi zeka oyunlarına, hikaye ve romandan dergiye kadar birçok eşyanın gerektiğini bildirdi.

Bu yıl dördüncü kütüphaneyi kuracak olan topluluk üyesi öğrenciler, minik kalplerin hayallerini süslemek için projeye başladıklarını ve hayırseverlerden destek beklediklerini belirtti.

İsteyenler bağışlamak istedikleri eşyaları 10 Nisan 2020'ye kadar SAÜ Mühendislik Fakültesi M5 binasındaki kulüp odalarına bırakabilecek.

Kaynak: AA