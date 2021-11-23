Endüstri Mühendisliği Bölümü Web Seminerleri Başlıyor
Endüstri Mühendisliği tarafından organize edilen Web Seminerlerinin ilki " Mühendislikte Yeni Açılımlar ve Endüstri Mühendisliği" konusu ile 26 Kasım 2021 tarihinde başlıyor.
Endüstri Mühendisliği tarafından organize edilen Web Seminerlerinin ilki " Mühendislikte Yeni Açılımlar ve Endüstri Mühendisliği" konusu ile 26 Kasım 2021 tarihinde başlıyor.
8 Web Seminerine Tam Katılım Sağlayan Katılımcılara E-devlet Üzerinden Sertifika Verilecektir.
"Tüm Web Seminerler Ders Dışı Etkinlik Kapsamındadır.
Etkinliğe giriş yapmak için kayıt olmanız gerekmektedir.
Zoom Bilgileri :
Meeting ID: 922 1943 6737
Password: 339702
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