Endüstri Mühendisliği Bölümü Web Seminerleri Başlıyor

Endüstri Mühendisliği tarafından organize edilen Web Seminerlerinin ilki " Mühendislikte Yeni Açılımlar ve Endüstri Mühendisliği" konusu ile 26 Kasım 2021 tarihinde başlıyor.

8 Web Seminerine Tam Katılım Sağlayan Katılımcılara E-devlet Üzerinden Sertifika Verilecektir.

"Tüm Web Seminerler Ders Dışı Etkinlik Kapsamındadır.

Etkinliğe giriş yapmak için kayıt olmanız gerekmektedir.

Zoom Bilgileri :

Meeting ID: 922 1943 6737

Password: 339702

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