Endüstri 4.0 Zirvesi'nde Yeni İş Yapma Modelleri ve Üretim Metotları Konuşuldu

Türk iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluşma noktalarından CEO Club çatısı altında düzenlenen 'Endüstri 4.0 Zirvesi', Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Türk iş dünyasına yön veren iş insanlarının buluşma noktalarından CEO Club çatısı altında düzenlenen 'Endüstri 4.0 Zirvesi', Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda gerçekleştirildi. Sanayinin geleceği ve Endüstri 4.0 kavramı kapsamında yeni iş yapma modelleri ile üretim metotlarının masaya yatırıldığı zirve, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin'in moderatörlüğünde, Koç Holding Dijital Lideri Murad Ardaç'ın katılımlarıyla 'Holdinglerin Ajandası' panelinde; holdinglerin dijitalleşme stratejileri konuşuldu. Zirve, Cisco Türkiye CEO'su Cenk Kıvılcım moderatörlüğünde, Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, TAT CEO'su Arzu Aslan Kesimer, Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ve Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer'in Endüstri 4.0 ile ilgili görüşlerini paylaştığı 'CEO Vizyon 2019' başlıklı panelle devam etti.

Sanayide teknolojinin liderleri ödüllendirildi

Zirve kapsamında ayrıca, Türkiye'de ilk defa CEO Club üyeleriyle gerçekleştirildiği kaydedilen anket ile 'Sanayide Teknolojinin Liderleri' de açıklandı. Yapılan bilgilendirmede sanayide teknolojiye yatırımları, vizyonları ve şirket stratejileriyle yön veren CEO'ları belirlemeyi amaçlayan ankete, 300'e yakın CEO Club üyesi, CIO ve CTO katıldı. Anket sonucunda, ilk 10'a, son iki sırada 2'şer olmak üzere toplam 12 lider girdi. Zirvenin ardından düzenlenen törende; Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Siemens Türkiye CEO'su Hüseyin Gelis, Havelsan CEO'su Ahmet Hamdi Atalay, Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, TÜPRAŞ Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu, GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy, Schneider Electric Türkiye, İran ve Orta Asya Bölge Başkanı Bora Tuncer, Mercedes Benz Türk CEO'su Süer Sülün, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Kordsa CEO'su Ali Çalışkan'a ödülleri takdim edildi.

"Endüstri 4.0 devrimi için gerekli dijital sıçramayı güç birliğiyle gerçekleştireceğiz"

Başarılı bir Endüstri 4.0 dönüşümünün işletmeleri de, ekonomiyi de büyüteceğini ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, "Dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler, yepyeni iş fikirleri ve yeni üretim metotları, işletmeleri alışageldiğimiz geleneksel iş süreçlerini terk etmeye zorluyor. İleri teknoloji, sanal süreçler ve yüksek optimizasyon sunan Endüstri 4.0; ürünün tasarımından üretimine, pazara çıkışından servisine kadar tüm aşamalarda maksimum verimlilik, üretkenlik ve daha az maliyet potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel 'yeni rekabetçilik' kavramının ve küresel rekabet gücünün iyileştirilmesinin de merkezinde yer alıyor. Biz de Vodafone olarak tam bu noktada devreye giriyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak, A'dan Z'ye tüm dijitalleşme ihtiyaçlarında, uçtan uca çözümlerimizle yanlarındayız.

Amacımız Endüstri 4.0 devrimini yapabilmek için ülkemizin ihtiyacı olan dijital sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirebilmek. Özellikle, Endüstri 4.0'ın temelinde yer alan nesnelerin interneti teknolojisi (IoT) sayesinde birbirleriyle iletişim kurarak hayatımızı kolaylaştıracak makineler, sistemler, hayatın hemen hemen her alanında kendini göstermeye devam edecek. Biz de 50'yi aşkın ülkede 77 milyondan fazla nesneye hayat vererek, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan Vodafone Grubu'ndan aldığımız güçle, ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesine ortak olma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda, iş ortaklarımız için tek çatı altında çözümler geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL