Endüstri 4.0 Nasıl Bir Dönüşüm Geçiriyor?

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, endüstri 4.0'ın nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlattı.

Flokser Kimya & Flokser Tekstil Dijital Dönüşüm Müdürü Hakan Cem Topal, endüstri 4.0'ın nasıl bir dönüşüm geçirdiğini anlattı.

Endüstri 4.0'ı anlamak için 4.0'dan önceki endüstrilerin dönüşümüne bakmak gerektiğini, her bir endüstri geçişinde değişiklikler olduğunu aktardı. Her endüstri geçişinde çeşitli savaşların yaşandığını, endüstri 3'ten 4'e geçerken ise fiziksel savaş olmasa da bir tür savaş yaşandığını söyledi. Dönüşümün sadece teknolojik alanda olmayacağını, ekonomi ve siyasete de etkisi olacağını dile getirdi.

Ülkelerin, teknolojide üreten tarafta mı yoksa tüketen tarafta mı olacağının önemli olduğunu, endüstri 4.0'la birlikte dijitalleşmeyi, Türkiye'nin siyasi partilerden bağımsız bir şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Wise.tv