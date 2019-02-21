Endüstri 4.0'a Çabuk Adapte Olabiliriz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin Endüstri 4.0 devrimine çabuk adapte olabileceğini belirterek, "Bunu yakalayamazsak sanayide ve üretimde yıkıcı rekabetin altında kalırız." dedi.

ASO, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV), Digit4Turkey ve Ankara Üniversitesi iş birliğinde "Ankara 4. Sanayi Devrimi Yolunda" konulu panel düzenlendi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, panelin açılışındaki konuşmasında, teknolojik devrimle sermaye-yoğun sanayiden zeka-yoğun bir sanayiye doğru dönüşüm yaşandığını söyledi.

Türkiye'nin, Endüstri 4.0 devrimine çabuk adapte olabilme imkanının bulunduğunu anlatan Özdebir, "Bunu yakalayamazsak sanayide ve üretimde yıkıcı rekabetin altında kalırız." diye konuştu.

Yeni neslin Endüstri 4.0'ın sürdürülebilirliğini sağlamak üzere yetiştiğini kaydeden Özdebir, Endüstri 4.0 sayesinde verilerin içinden anlamlı şeyler çıkarmak için saatlerce uğraşmak yerine bilgisayarlarla bu tip işlerin kolaylıkla yapılabildiğini kaydetti.

Özdebir, dijital dönüşümle insan hayatına giren sensör teknolojisinin sadece imalat sanayisini değil, iş yaşamının tüm fonksiyonlarını daha iyi yönetebilme imkanı sağladığını kaydetti.

Digit4Turkey Başkanı Ali Rıza Ersoy da şirketlerin dijitalleşme yolunda yeni teknolojileri kullanabilmek için çalıştıklarını, bu kapsamda eğitim ve danışmanlık hizmetlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Endüstri 4.0'a dikkati çekmek ve farkındalık yaratmak için ASO'yla yoğun bir çaba içinde olduklarını dile getirdi. Sarıtoprak, "Türkiye bundan önceki 3 sanayi devrimini geriden takip etti. Önümüzde 4. sanayi devrimi fırsatı var. Teknolojiyi doğru kullanıp dijital dönüşümü gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Endüstri 4.0'ın en önemli ayağının eğitim olduğuna dikkati çekerek, teknolojik değişimi bu alana heyecan duyan gençlerle yapmanın önemine değindi.

Kaynak: AA