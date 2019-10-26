Enduroda son ayak yarışları Bodrum'da başladı

26.10.2019 17:58

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın son etabı, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Halikarnas Motor Sporları Kulübünce düzenlenen şampiyona, Bodrum Belediye Meydanı'ndaki brifingin ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın da katıldığı magazin startıyla başladı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden 45 motosikletçinin yer aldığı şampiyonada 4. ayak yarışları için sporcular, Kızılağaç Mahallesi'ndeki parkura geçti. Fiziki ve mekanik dayanıklılığın ön plana çıkarıldığı parkurda, bazı sporcular zor engelleri başarıyla geçerken, bazıları da zaman zaman zor anlar yaşadı.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, süper enduronun, motosiklet branşları arasında, görsel zenginliği ve adrenalini en yüksek branşlardan biri olduğunu söyledi.

Bodrum'da final yarışını yaptıklarını aktaran Uçar, "Daha önce Kocaeli, İzmit ve Bergama'da yaptığımız organizasyonun son ve final etabını Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. 45 sporcumuzun katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyona, oldukça zor bir parkurda çok büyük bir heyecana sahne olacak. Herkesi izlemeye bekliyoruz." diye konuştu.

Uçar, Bodrum'un doğası ve coğrafi yapısıyla çok güzel bir yer olduğunu, burada her zaman etkinlik yapmayı düşündüklerini vurguladı.

Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu da Türkiye'deki en iyi endurocuların Bodrum'da olduğunu ve şampiyonalara göre parkur hazırladıklarını kaydetti.

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA