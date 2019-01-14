Endovasküler Nöroloji Nedir?
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı İnme Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Hasan Hüseyin Karadeli, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Endovasküler nöroloji hakkında konuşan Doç. Dr. Karadeli, Endovasküler nöroloji beyin damarları içerisinde girişimsel işleri yapabilen nöroloji birimidir" şeklinde konuştu.
Kaynak: Wise.tv