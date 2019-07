Endoskopide 50 yaş uyarısı

İlknur SARGUT-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - GENEL Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Okan Erdoğan, gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de mide kanseri görülme oranının fazla olduğuna dikkat çekerek erken teşhis uyarısında bulundu. Prof. Dr. Okan Erdoğan, "Kişinin 50 yaşından sonra her 5 yılda bir endoskopik muayeneden geçmesi gerekiyor" dedi.

Mide tümörünün dünya ölçeğinde sık görülen tümörler arasında olmadığını belirten Medstar Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Okan Erdoğan, "ABD'yi referans alırsak yılda bir milyon 700 bin kişiye yeni kanser tanısı konuluyor. Bunun 20 binini mide kanseri oluşturuyor. Hastalığın görünme oranı az diyebiliriz. Türkiye'de mide tümörleri kanser türleri arasında ilk 10'da yer alıyor. En sık görüldüğü bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi" diye konuştu.

KURUTULMUŞ GIDAYA VE AŞIRI ÇAY TÜKETİMİNE DİKKAT

Gelişmiş ülkelere göre Türkiye'de mide kanseri görülme oranının daha fazla olduğunu anlatan Prof. Dr. Okan Erdoğan, "Hastalık Türkiye'de ciddi sağlık sorunları arasında gösterilebilir. Mide ve onikiparmak ülseri gibi göbeğin üzerinde yanma ve ağrı veya bulunduğu bölgeye göre eğer tıkanıklık yaparsa bulantı, kusma şeklinde bulgu verebiliyor. Kanama şikayetiyle hastalar bize gelebiliyor. Fark edilmeyen kilo kayıpları, kansızlık problemi olan kişilerin mutlaka mide kanserini düşünmeleri gerekiyor. Mide kanserini, tütsülenmiş, kurutularak tüketilen gıdalar, özellikle et ve balık türü gıdaları tüketen insanlarda daha fazla görüyoruz. Bir de özellikle Doğu Anadolu'da besinler biraz daha sıcak tüketiliyor, çay çok içiliyor. Aşırı sıcak tüketiminde de mide kanseri riskinin arttığı söylenebilir" ifadelerini kullandı.

'HASTALIĞI ERKEN EVREDE TEŞHİS EDEMİYORUZ'

Hastalığın ülser şikayetiyle karıştırıldığını anlatan Prof. Dr. Okan Erdoğan, endoskopinin en geçerli teşhis yöntemi olduğunu belirterek şu uyarıları sıraladı:

"Hastaları genellikle erken evrede yakalayamıyoruz. Çünkü hastalık, ülser yakınmalarıyla karıştırılıyor. Hastalarımız yaklaşık bir yıl boyunca ülser şüphesiyle tedavi ediliyor. Tümör olduğu anlaşılınca ilerleyen aşamada tespit ediliyor. Önceliğimiz hastalığı erken aşamalarda teşhis etmek. Çünkü ileriki aşamalarda teşhis edildiğinde hastaların yaşam şansları azalıyor. Erken aşamada yakalamanın yolu mutlaka endoskopiden geçiyor. Hastalık teşhisinde en geçerli yöntem ise endoskopi. Onun dışında ultrason, tomografi gibi radyolojik yöntemlerle bunu görme olasılığımız az. Kişinin 50 yaşından sonra her 5 yılda bir endoskopik muayeneden geçmesi gerekiyor. Bunun dışında eğer herhangi şikayetiniz varsa 5 yılı da beklemeden endoskopik muayeneden geçmeniz gerekiyor. Tanı konulduğu anda midedeki tümör, vücudun başka bir yerine atlama yapmamışsa önceliğimiz daima ameliyattan yana. Eğer bu tümör midede bir tıkanıklık yaratmışsa, kan kaybına neden oluyorsa yine önceliğimiz ameliyat. Eğer kişinin uzak organlarına yayılım varsa o zaman ise önceliğimiz ilaç ve kemoterapi oluyor."

"MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI ÖNCESİ DİYET YAPIN"

Obezite cerrahisinin ilerleyen dönemlerde mide tümörüne yol açabileceğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Okan Erdoğan, "Hastalar, 'ben kilo veremedim ameliyat olmak istiyorum' diyebiliyor. Bu durumu kontrol altına almak gerekir. Her hasta mutlaka diyet programına alınmalı. Diyette başarılı olamayan kişiler için ameliyat düşünülmeli. Obezite cerrahisinin birtakım kriterleri var. Vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması veya 35'in üzerinde olup diyabet ve kalp gibi yandaş problemlerinin olması durumunda bu tür ameliyatlar yapılıyor. Kriterlerin dışında kalanlara bu ameliyatları yaptırmamak gerekiyor. Sadece güzelleşmek uğruna kozmetik gerekçelerle bu ameliyatları olmamak gerekiyor. Çünkü ameliyatların hayati riskleri yüksek. Ameliyat reflü riskini artırabiliyor. Mide asit salgısını yemek borusunun alt tarafına hasar verebiliyor. Böyle durumlarda uzun dönemde yemek borusunun alt tarafında kanser riskini artırıyor. Onun dışında bypass dediğimiz onikiparmak bağırsağı ve ince bağırsağın bir bölümünü devre dışı bırakan ameliyatlar da uzun dönemde bu organlarda nasıl değişiklikler oluyor, kanser riski artıyor mu artmıyor mu henüz bu soruların cevapları açık değil? diye konuştu.

Basit bir gastrit ve ülser deyip hastalığın geçiştirilmemesi uyarısında bulunan Prof. Dr. Okan Erdoğan, "Buna yönelik sadece ilaç alarak tedavi olmaya çalışmamak gerekiyor. Mutlaka endoskopik muayene ile mide tümörünün olup olmadığı araştırılmalı" dedi.



