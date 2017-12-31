Endoskopi Cihazı Aksesuarlarıyla Dünyaya Açıldılar

VEDAT YÜCEBAŞ - SÜLEYMAN COŞKUN BOZYEL - Çerkezköy'de jant ve mutfak gereçleri üretirken medikal gereç üretimine de yönelen bir firma, geçmişte tamamı yurt dışından ithal edilen endoskopi cihazı aksesuarlarını üretip ihraç etmeye başladı.



Türk-Rus ortaklığında 20 yıl önce kurulan Kare Metal firması, otomobil jantı, elektrikli süpürge, mutfak robotu, ütü ve çay makinelerinin yanı sıra 3 yıl önce medikal cihaz üretmeye de başladı.



Kısa sürede diğer ürünlerindeki ihracat başarısını medikal ürün ihracatına da yansıtan firma, endoskopi cihazı için gerekli taş çıkarma balonu, biyopsi kateter, biyopsi forsepsi gibi ürünleri üreterek iç pazarın ihtiyaçlarını karşılamasının yanında ihracat yapılacak düzeye çıkardı.



Kare Metal Yönetim Kurulu Başkanı Necat Öney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak Türkiye'de üretilmeyen ve ithal edilen, döviz çıkışına neden olan birtakım ürünleri üretmek için çok ciddi araştırmalar yaptıklarını ve Mednetic markasıyla medikal ürünlere yönelik projelerinin de bu amaçla başladığını söyledi.



Öney, medikal ürünlere yönelik sertifikasyon sürecinin 3 yıl sürdüğünün altını çizerek, şöyle konuştu:



"İnsan hayatı söz konusu olunca, bu tip ürünleri normalde kullanılan herhangi bir ürün gibi, ürettiğiniz gün piyasaya süremiyorsunuz. Pek çok standarda uygunluğu ve pek çok akreditasyon kurumundan alınan 'olur'lara ihtiyacımız var. Hayvanlar üzerinde birtakım denemeler yapılıyor ve onlar daha sonra raporlanıyor. Hastanelerde bu ürünler denenerek olumlu raporla aldıktan sonra ticarileşebiliyor. En son olarak da Sağlık Bakanlığı'nın bu ürünlerin üretildiği yer ve üretimin kalite yeterliliği ile ilgili birtakım denetimlerinin sonucunda gerekli müsaadeler alınabiliyor."



"İhracata başladık"



TÜBİTAK'ın projenin yüzde 36'lık bölümünü hibe olarak desteklediğini aktaran Öney, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bazı hastanelerde açtığı ihalelere girdiklerini ve ithal ürünlere göre yarı yarıya sundukları fiyatlarla ihalelerin tamamını kazandıklarını anlatarak, son dönemlerde yurt içi ve yurt dışında katıldıkları fuarlarda ürünlerinin ciddi anlamda ilgi görmeye başladığını aktardı.



"Suudi Arabistan'dan Güney Amerika ülkelerine, Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine kadar pek çok müşterimiz var. İhracata başladık." diyen Öney, şöyle devam etti:



"Önünün açık olduğunu tahmin ediyorduk. Yaptığımız çalışmalarla gördük ki Türkiye bütün sağlık ürünlerini dışarıdan ithal ediyor. İçeride son derece sınırlı üretim var, hemen hemen her şeyi ithal ediyoruz. Dolayısıyla bu pazarın boş ve kolaylıkla müşteri edinilebilecek bir pazar olduğunu gördük. Bizi bu kadar zorlayacağını tahmin edemedik çünkü sağlık ürünlerini ilk defa üretiyorduk.



Ama, pek çok konuda denetim geçirdik ve alnımızın akıyla çıktık. Bütün bu olaylar, bunların ticarileşmesi ve satışlarına müsaade edilmesi takriben 3 yılımızı aldı. 2013 yılında başladık, 2016 yılında bunları bitirdik ve geçen yılın son aylarından bu güne kadar geçen 1 yıllık süre içerisinde katıldığımız fuarlarda edindiğimiz müşterilere kimine numune bazında 1,3 ya da 5 gibi sınırlı sayıda ürünler gönderdik. Beğendikten sonra daha büyük rakamlar sipariş etmeye başladılar. Şu anda olay ticari açıdan hem iç piyasada yabancı birtakım tedarikçilerin önüne geçmek gibi bir fırsat sağladı bize, hem de çok rahatlıkla ihraç edebiliyoruz bu ürünleri. 15 ülkeye ihracata başladık."



Sektörün marka firmasından "Bizim için üret" teklifi



Ürünün piyasa fiyatını, ithalatçıların teklif ettiğinin yarısının altına düşürdüklerini, bunun da Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu vurgulayan Öney, "Türkiye'ye bunları getiren dev Amerikan ve Alman firmalarının bazıları bütün üretimimizi kapatıp sadece onlara üretim yapıp yapamayacağımızı da sordular. Tabii ki bunu kabul etmedik. Ülkemiz adına bu uygun bir şey değildi çünkü onlar aynı fiyattan bunları satmayı planlıyorlardı, biz ise maliyetlerin düşmesini istiyorduk. Bu ülkenin dövizinin dışarıya gitmemesini istiyorduk. Onun için biz bu teklifleri kabul etmedik ve nazikçe reddettik, 'Kendimiz üretip kendimiz satacağız' dedik." diye konuştu.



Öney, ürün gamlarının şu anda endoskopi, yani iç organlarla ilgili tetkik, inceleme ve müdahalelere yönelik 10-15 kadar ürünle sınırlı olduğunu, ürün gamını geliştirecek, üretilecek bir çok ürünle ilgili Ar-Ge çalışmalarının bulunduğunu vurguladı.



Medikal sektörünün çok geniş bir müşteri portföyünün olduğunu dile getiren Öney, "Bu işin ihracatının önünün açık olduğunu biliyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse bizim amacımız, Türkiye'nin ithalatını kesmekti ama şu anda hedefi büyüttük ve Türkiye'nin ithalatını kestiğimiz kadar da bu ürünü ihraç edebileceğimizi gördük. Bir de medikal ürünlerde insan sağlığı söz konusu olduğu için, daha kolay fiyat yapabiliyorsunuz, rekabet koşullarından ziyade kullanılan ürünün kalitesi ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Öney, medikal ürün sektöründe yabancı firmalarla da işbirliği yapıp daha fazla büyüyeceklerine inandıklarını, bu sektöre girmeyi düşünen Türk firmalarla da ülke yararına tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.