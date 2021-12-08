Endonezyalı ünlü şef Türkiye'ye geliyor

Endonezya'da en çok satan Türk Pasta Kutusu'nun mucidi ünlü Şef Najla Bisyir Türkiye'ye geliyor. Masterchef Türkiye'nin 2020 yarışmacılarından Şef Safa Okyay ile buluşacağı etkinlikte, Türk Pasta Kutusu olarak isimlendirdiği tatlıyı deneyimleyecek.

Baklavadan külbastıya, kazandibinden şekerpareye kadar yüzlerce çeşide sahip geleneksel Türk tatlılarının dünyadaki popülaritesi giderek artıyor. Endonezya'nın ünlü şeflerinden Najla Bisyir'in enfes Türk Pasta Kutusu tatlısıyla, Türk mutfağının dünyadaki vitrinine yenilikçi bir değer kazandırıyor. Ülkesinde farklı tatlı çeşitlerini bir araya getirdiği tatlı kutularıyla büyük beğeni toplayan Şef Najla Bisyir, geleneksel tatlıları Türk mutfağında keşfedecek. Endonezya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla 9 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte, MasterChef Türkiye'nin 2020 yarışmacılarından Şef Safa Okyay ile birlikte mutfağa girecek. Türk Pasta Kutusu'nun yapılacağı etkinlikte, Endonezya ve Türkiye'nin tarihi yıllar öncesine dayalı kültürel bağları pekiştirilecek.

ÖZEL REÇETELER HAZIRLANACAK

Endonezya'da kendi imzasını taşıyan fırıncılık ürünleriyle ülkenin damak tadını zenginleştiren Najla Bisyir, Türk tatlılarından ilham alarak oluşturduğu çok özel reçeteleri Şef Safa Okyay ile birlikte hazırlayacak. Ünlü şef, Endonezya-Türkiye dostluğunu simgeleyen işbirliğiyle Türk tatlılarını kaynağında keşfetme şansı bularak yeni ilhamlar yakalayacak. Endonezya'da Bittersweet by Najla markasının da sahibi olan Najla Bisyir, Türk Pasta Kutusu ile tarihine uzanan bir yolculuğa çıkacak.

ENDONEZYA İŞ DÜNYASINDA KADINLARIN TEMSİLCİSİ

Bittersweet by Najla markasıyla Endonezya iş dünyasında kadınların temsilciliğini üstlenen Najla Bisyir, sosyal medyada oldukça geniş takipçi kitlesine sahip. Başarılı şefin Instagram hesabında 1,6 milyon, TikTok'ta 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.