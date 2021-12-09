Endonezyalı şef Najla Bisyir, Sefa Okyay ile mutfağa girdi

Endonezya'da en çok satan Türk Pasta Kutusu'nun üreticisi ünlü Şef Najla Bisyir Türkiye'ye geldi. Geçen yıl yemek yarışmasında tanınan Şef Sefa Okyay ile buluşan Bisyir, Türk Pasta Kutusu olarak isimlendirdiği tatlıyı yaptı.

Baklavadan külbastıya, kazandibinden şekerpareye kadar yüzlerce çeşide sahip geleneksel Türk tatlılarının dünyadaki popülaritesi giderek artarken Endonezya'nın ünlü şeflerinden Najla Bisyir'in enfes Türk Pasta Kutusu tatlısıyla, Türk mutfağının dünyadaki vitrinine yenilikçi bir değer kazandırıyor. Ülkesinde farklı tatlı çeşitlerini bir araya getirdiği tatlı kutularıyla büyük beğeni toplayan Şef Najla Bisyir, Endonezya ve Türkiye arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla geçen sene yemek yarışmasında yer alan Şef Sefa Okyay ile mutfağa girerek geleneksel tatlıları Türk mutfağında keşfetti.

ENDONEZYA İŞ DÜNYASINDA KADINLARIN TEMSİLCİSİ

Bittersweet by Najla markasıyla Endonezya iş dünyasında kadınların temsilciliğini üstlenen ve sosyal medyada oldukça geniş takipçi kitlesine sahip olan Bisyir, 'Endonezya'da 'Türk Pasta Kutusu 'konsepti başlattık. Endeonezya'da bunun öncüsü olduğumu söyleyebilirim, orada Türk tatlıları da oldukça meşhur. Türk mutfağı ve buraya geldiğimizde gördüğüm tatlardan esinlenerek yapmaya başladım bu pasta kutularını. Türk mutfağına özgü tatlıları kendi mutfağımıza da uyarlayarak ilerlemeye çalıştığımız bir konsept. Bu yüzden kendi ülkemizde de oldukça beğenildi' dedi.

'TÜRK TATLILARINA DA İŞLETMEMDE YER VERMEYİ HEDEFLİYORUM'

Baklava, künefe, şekerpare gibi şerbetli tatlıların da oldukça beğenildiğini söyleyen Bisyir, ileride kendi işletmesinde bu ürün grubuna da yer vereceğini söyleyerek, 'Endonezya'dan ve diğer ülkelerden gelenler, sadece Türkiye'yi gezmek için değil birbirinden farklı yöresel lezzetlerini tatmak için de geliyor aslında. Bizim mutfağımız biraz farklı olduğu için Türk mutfağına özgü baklava, külbastı, kadayıf gibi şerbetli tatlılar ve farklı türleri oldukça beğeniliyor. Doalyısıyla kendi işletmemde, burada püf noktalarına öğrenebileceğim tatlı grubuna kendi yorumumu da katarak yer vermeyi hedefliyorum' diye konuştu.

Başarılı şefin Instagram hesabında 1,6 milyon, TikTok'ta 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.

'İLERİDE ENDONEZYA VE DİĞER ÜLKELERDE DE PROJELERİMİZ OLABİLİR'

Sefa Okyay, 'Bugünkü etkinlikte Türk damak tadına ait bir tatlı yaparak ilerledik. Tatlıyı yaparken de Najla Hanım'a Türk mutfağına dair birçok bilgi verdim. O da bana Endonezya mutfağını anlattı. Kendisi ülkesinde de bu tatlıları yapacağını söyledi. Belki ileride Endonezya gidip kendisiyle birlikte Türk tatlılarını orada yaparız. Ayrıca birçok tarif öğrendi burada, öğrenmeye de devam edecek. Onları da hem burada hem de kendi ülkesinde uygulayacak' dedi.

Okyay, ileriye yönelik hedeflerinde yurt dışında çalışmalar yapmak olduğunu da sözlerine ekledi.