Endonezyalı şarkıcı Siti Kdi, Türkiye'de konser verecek

Endonezya'nın MTV ödüllü yıldız şarkıcısı Siti Kdi, "Türkiye- Endonezya Kültür Buluşmaları"nda sahne alacak.

Müzik çalışmalarını Türkiye'de sürdüren Kdi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye- Endonezya arasında kültürel bir köprü olmak istediğini ifade etti.

"MTV Award Winner as Best Dangdut singer Perfomance" birinciliği olan sanatçı, Türkiye'de kendini çok rahat ve huzurlu hissettiğini, bu yüzden de Türk müziğini Endonezya'ya ve Endonezya müziğini de Türkiye'ye tanıtmakla ilgilendiğini belirtti.

Türkiye'deki müzik çalışmalarını "Umut Bitti" klibini hazırlayarak sürdüren Siti Kdi, Türkiye ve Endonezya kültür vakıflarının 2022 bahar aylarında gerçekleştirileceği "Türkiye-Endonezya Kültür Buluşmaları" kapsamında konser verecek.

Müziğin yaşamının bir parçası olduğunu anlatan Kdi, "Siz Türk kardeşlerimizin de söylediği gibi müzik ruhun gıdasıdır. Deyim yerindeyse dünyayı döndürür. Çalışırken, mutlulukta ve üzüntüde hep arkadaşındır. Kişinin kendi ruhunu ifadesinin en keyifli yolu olmakla beraber bir eğitim, eğlence ve iletişim aracıdır. Allah'a çok şükür müzikle uğraşabilmek nasip oldu ki ben de iki kültür müzikleri arasında köprü olabilmeyi umuyorum." diye konuştu.

Kdi, açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Umarım Türk Müzik endüstrisi farklı ülkelerin müziklerini kabul eder ve destekler ki Türkiye ve Endonezya arasında son yıllarda iyice gelişen özel bağ, müziklerimiz arasında da kurulabilir ve eğer benim bunda bir katkım olursa çok memnun olurum. Böylelikle hem Türk hem Endonezyalı dinleyicileri mest edebilecek değişik ve yeni tatta yapıtlar üretebiliriz. Dünya açısından konuşacak olursak, müziğin de dijitalleştiği ve herkese anında ulaşabildiği günümüz ortamında umarım eser hakları üst düzeyde korunabilir ki sanatçılar kaygısız, huşu ve huzur içinde yeni eserler üretebilmeye devam etsinler."

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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