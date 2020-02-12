Endonezyalı oyuncudan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür

12.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:10

İSTANBUL Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu. Oyuncu sosyal medya hesabından polislere bir teşekkür videosu yayınladı.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybedince, polislere başvurdu. Havalimanı'nda Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Nagitaslavina'nın valizini buldu. Nagitaslavina da valizini bulan polislere teşekkür ettiği bir videoyu 37 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA