Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.
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Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.

İstanbul Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu.

12.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:01
Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.

Havalimanı'nda Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina'nın valizini Kapalı Devre Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler buldu. Oyuncu sosyal medya hesabından polislere bir teşekkür videosu yayınladı.

Endonezyalı oyuncu Raffiahmad Nagitaslavina İstanbul Havalimanı'nda valizini kaybedince, polislere başvurdu. Havalimanı'nda Kapalı Devre TV Sistemi'nde (CCTV) görevli polisler güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek Nagitaslavina'nın valizini buldu. Nagitaslavina da valizini bulan polislere teşekkür ettiği bir videoyu 37 milyon kişinin takip ettiği sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Endonezyalı oyuncu'dan kaybolan valizini bulan havalimanı polislerine sosyal medyadan teşekkür.
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