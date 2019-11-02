Endonezyalı motosikletçi Munandar, yarışta kaza geçirerek öldü

02.11.2019 16:18

Asya Yetenekler Kupası'nda (IATC) mücadele eden Endonezyalı motosikletçi Afridza Munandar, yarış sırasında kaza geçirerek vefat etti.

Malezya'daki Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenen yarışın henüz birinci turunda rakibine çarparak kaza yapan ve ciddi yaralar alan Munandar, ilk müdahalenin ardından helikopterle Kuala Lumpur Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uluslararası Motosiklet Federasyonundan (FIM) yapılan açıklamada, 20 yaşındaki pilotun yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği belirtilerek, ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Kazanın ardından IATC'nin Endonezya ayağı iptal edildi. Şampiyonanın en başarılı pilotları arasında yer alan ve zirve mücadelesi veren Munandar, bu sezon 2 yarışı ilk sırada tamamlarken, ayrıca 4 kez de podyuma çıkma başarısı göstermişti.

Kaynak: AA