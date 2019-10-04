Endonezyalı milyonlarca çift 'evlilik dışı cinsel ilişki yasağı'ndan endişeli
Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.
04.10.2019 09:16
Endonezya'da 13 yıllık birlikteliğe sahip 3 çocuklu orta yaşlı çift, parlamentoda tartışılan ve bugünlerde oylanması beklenen 'evlilik dışı cinsel ilişki'ye getirilecek cezanın hayatlarını altüst etmesinden endişeli.
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Kaynak: Euronews.com