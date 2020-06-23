Endonezyalı Bakan Hadimuljono: "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya'yı üs olarak...
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Endonezyalı Bakan Hadimuljono: "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya'yı üs olarak...

Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono, Türkiye'den yapılacak yatırımları teşvik edeceğini belirterek, "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya'yı üs olarak kullanabilir.

Endonezyalı Bakan Hadimuljono:
23.06.2020 14:47 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:50

Endonezya Bayındırlık ve İskan Bakanı Basuki Hadimuljono, Türkiye'den yapılacak yatırımları teşvik edeceğini belirterek, "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya'yı üs olarak kullanabilir." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya Müteahhitlik Sektörü Sanal İş Forumu'nda konuşan Hadimuljono, Türkiye'yi Endonezya'nın kalkınmasında ve projelerinde yer alması konusunda davet ettiklerini ifade ederek, iki ülke arasında şirketler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Hadimuljono, Türk firmalarını farklı alanlardaki projelerde iş birlikleri için teşvik edeceğini dile getirerek, "Türk şirketleri, Asya pazarına girmek için Endonezya'yı bir üs olarak kullanabilir ve bu sizin daha fazla göz önünde olmanızı sağlayabilir." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Joko Widodo'nun tüm bakanlıklara yönelik yabancı yatırımlara ilişkin düzenlemelerde kolaylık ve esneklik yapılması talimatını hatırlatan Hadimuljono, Türkiye'nin farklı sektörler için de bu durumdan yararlanabileceğini kaydetti.

Hadimuljono ayrıca, Sumatra Adası'nda gelecek 5 yıl içinde bitmesi amaçlanan "Trans Sumatra" gibi otoyol çalışmalarını da mevcut fırsatlar olarak sunduklarını ifade etti.

Ülkesinde devam eden ve planlanan çeşitli çalışmalara da değinen Hadimuljono, en batıdaki Açe eyaletinden doğudaki Papua eyaletine kadar köprü, otoyol ve baraj gibi altyapı projelerine ilişkin bilgi verdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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