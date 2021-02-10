Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

10.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:26
Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir

Endonezyalı yetkililer, 9 Ocak'ta Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşüşünün nedeninin arızalı otomatik gaz kelebeği olabileceğini belirtti.

Endonezyalı yetkililer, 9 Ocak'ta Sriwijaya Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşüşünün nedeninin arızalı otomatik gaz kelebeği olabileceğini belirtti.

KNKT Kaza Araştırma Alt Komite Başkanı Nurcahyo Utomo, yayımlanan ön rapora ilişkin açıklamasında, karakutudaki verilere göre 8 bin 150 fitte uçağın sol motorunda güç kaybı olduğu ve 10 bin 600 fitte de sola doğru hareket etmeye başladığını ifade etti.

Uçağın en yüksek irtifası olan 10 bin 900 fitte alçalmaya başladığını aktaran Utomo, otomatik pilot devreye girerken sol motorun kontrolünü sağlayan gaz kolunun geriye hareket ettiği ve bu durumun da denize çakılıştan önce motorun itici gücünü zayıflattığı bilgisini paylaştı.

Utomo, önceki uçuşlarda pilotların, 26 yıllık uçağın otomatik gaz kelebeğiyle ilgili sorunlar bildirdiğini ifade etti.

Şu anki sonuçların ön rapor bilgilerini içerdiğini ve soruşturmanın sürdüğünü dile getiren Utomo, uçağın kesin düşüş nedenine ilişkin nihai sonuç raporunun beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Sriwijaya Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 ay kullanılmayan uçağın Aralık 2020'de uçuşlara başlamadan önce denetimlerden geçtiğini savunuyor.

Kazanın nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 Şubat'ta, motor gücünü kontrol eden otomatik gaz kelebeği dahil 5 parça ABD ve İngiltere'ye gönderilmişti.

Kaza sonrası ses kayıt cihazını içeren ikinci karakutuyu arama çalışmaları hala sürüyor.

Kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği, 50 yolcu ile 12 kişilik mürettebatın bulunduğu "SJ182" sefer sayılı Boeing 737-500 tipi yolcu uçağının, 9 Ocak'ta başkent Cakarta'nın kuzey açıklarındaki Laki ve Lancang Adası arasında düştüğü açıklanmış, uçaktan kurtulan olmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Ali Sunal Burcu Biricik Hüner Coşkuner
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Endonezya: Yolcu uçağının düşüşüne arızalı otomatik gaz kelebeği yol açmış olabilir - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 12:31:44. #1.15#
title