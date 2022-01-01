Endonezya, yerel enerji endişeleri nedeniyle kömür ihracatını yasakladı

JAKARTA (İHA) – Endonezya, ülkedeki yerel enerji santrallerindeki arzın düşük olmasının, elektrik kesintilerine yol açabilmesinden endişe duydukları için Ocak ayı itibariyle kömür ihracatını yasakladığını açıkladı.

Dünyanın en büyük termal kömür ihracatçısı olan Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da bugünden itibaren kömür ihracatının yasaklandığı duyuruldu. Endonezya Enerji Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Endonezya'daki yerel enerji santrallerine olan arzın düşük olmasının, elektrik kesintilerine yol açabilmesi açısından kömür ihracatının 1 Ocak itibariyle yasaklandığını açıkladı.

Endonezya Enerji Bakanlığına bağlı Kömür Genel Müdürü Ridwan Jamaludin, kömür ihracatı yasağının uygulanmadığı takdirde 10 bin 850 megavatlık 20'ye yakın santralin devre dışı kalacağını belirterek ülkede kömür stoğu açığı olduğunu söyledi. Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, acil önlem alınmadığı takdirde ülkede yaşanacak yaygın elektrik kesintilerine dikkat çekildi.

Endonezya, geçtiğimiz yıl Ocak ve Temmuz ayları arasında iç piyasa yükümlülüklerini yerine getirmediğini gerekçesiyle 34 kömür madenciliği şirketinin kömür ihracatını askıya almıştı. - JAKARTA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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