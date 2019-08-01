Endonezya yedi konteyner dolusu çöpü Fransa ve Hong Kong'a geri gönderdi

Endonezya zengin ülkelerden gelen çöpü geldikleri yerlere geri göndermeye devam ediyor. Son olarak Fransa ve Hong Kong'dan yasadışı şekilde ithal edilen yedi konteyner dolusu atığı geri gönderdi.

Ülkenin Singapur'a yakın Batam adasındaki gümrük yetkilileri konteynerlerin çöp, plastik atık ve tehlikeli madde içerdiğini, bu nedenle ithalat kurallarını çiğnediğini belirtti. Pazartesi günü yola çıkan konteynerlerden ikisi Fransa'ya, beşi ise Hong Hong'a hareket etti. Euronews.com'da Görüntüle