Endonezya, yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen tankere el koydu
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Endonezya, yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen tankere el koydu

Endonezya, yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen tankere el koydu
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

??????? Endonezya, binlerce ton yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen bir tankere el konulduğunu bildirdi.

??????? Endonezya, binlerce ton yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen bir tankere el konulduğunu bildirdi.

Endonezya Donanması Komutanı Amiral Arsyad Abdullah, yaptığı açıklamada, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu şüphesiyle Panama bandıralı "MT Zodiac Star" adlı tankere Tolop Adası yakınlarında el konulduğunu duyurdu.

Panama bandıralı tankerin liman izni veya tehlikeli maddeleri taşımak için geçerli bir izni olmadan, 4 bin 600 ton atık petrol taşıdığından şüphelenildiğini belirten Abdullah, başlatılan soruşturma kapsamında tankerin kaptanı ve mürettebatın sorguya çekildiğini söyledi.

Abdullah, Endonezya sularında meydana gelen her türlü ihlale karşı harekete geçmekte tereddüt etmeyeceklerini ifade etti.

Endonezya Donanması, temmuz sonlarında yaklaşık 300 bin varil ham petrol çaldığı şüphesiyle Kamboçya'da aranan "MT Strovolos" adlı petrol tankerine el koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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Endonezya, yasa dışı atık petrol taşıdığından şüphelenilen tankere el koydu - Haberler
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