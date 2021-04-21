Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu
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Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu

Endonezya'ya ait 53 mürettebatlı denizaltı kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Endonezya donanmasına ait 53 mürettebatın bulunduğu denizaltının Bali açıklarında kaybolduğu belirtildi.

Endonezya donanmasına ait 53 mürettebatın bulunduğu denizaltının Bali açıklarında kaybolduğu belirtildi.

Endonezya donanması, Bali adasının kuzeyinde bir denizaltının kaybolduğunu duyurdu. Donanma tarafından denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığı kaydedildi. Bali adası açıklarında bir tatbikata katıldıktan sonra iletişimin kesildiği bildirilen KRI Nanggala-402 denizaltısında 53 mürettebatın bulunduğu belirtildi.

Endonezyalı yetkililerin Avustralya ve Singapur'dan arama çalışmaları için yardım istediği öğrenildi. - BALİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu
Dünya bu olayı konuşuyor! Silahlı kuvvetler de doğruladı, donanmaya ait denizaltı tatbikat sırasında kayboldu
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