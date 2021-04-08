Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız - Haberler | Güncel
Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu

KUALA Endonezya ve Malezya liderleri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara adil erişim sağlaması gerektiğine işaret etti.

Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i aştı! Donanma halka yardım için harekete geçti
Kasırganın vurduğu Endonezya'da ölü sayısı 180'i aştı! Donanma halka yardım için harekete geçti

KUALA Endonezya ve Malezya liderleri, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Liderler Zirvesi'nde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşılara adil erişim sağlaması gerektiğine işaret etti.

Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleşen D-8 Zirvesi'nde konuşan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kovid-19'un D-8 ülkelerinin gelişimi için basamak taşı olabileceğine dikkati çekti.

D-8 ülkelerinin Kovid-19 aşılarına adil erişim sağlanması sürecine katkıda bulunması gerektiğini belirten Widodo, "Aşıların erişimi ve satın alınabilirliği, pandemiden kurtuluş için son derece önemlidir. Buna karşın aşı milliyetçiliğinin artışına şahit oluyoruz. Üye ülkeler bu yaklaşımı reddetmeli ve aşıda çok taraflılığı desteklemelidir." dedi.

Widodo, aşı üretimi ve dağıtımına kota konulmaması gerektiğini ifade ederek, "D-8 bu alanda üretim kapasitesini ortaya koyarak önemli bir rol oynayabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanma için ticaret ve iş dünyasında dijitalleşmenin önemine değinen Widodo, "D-8 ülkeleri sahip olduğu teknolojiyle dijitalleşmeyi geliştirip toplumsal refaha katkıda bulunabilir." ifadesini kullandı.

Adil aşı erişimini temin etmek için birlikte hareket etmeliyiz

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin de dünya genelinde Kovid-19 aşılamalarının başlamasına rağmen bazı ülkelerin hala aşıya erişemediğine dikkati çekerek, "Herkes için satın alınabilir ve adil aşı erişimini temin etmek üzere acilen birlikte hareket etmemiz gerekmektedir." değerlendirmesi yaptı.

Malezya hükümetinin yakın zamanda Dijitale Geçiş Yol Haritasını ilan ettiğini belirten Muhyiddin, "Malezya, nesnelerin interneti gerçeğine inanmakta ve dijitalleşmenin D-8 üyesi ülkelerin ekonomik büyümesine sağlayabileceği katkılarını görmektedir. Bu sürece hazırlanmak için elektronik ticaret, yapay zeka ve blok zinciri gibi teknolojileri yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Zirve kapsamında ilan edilen D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programını desteklediklerini dile getiren Muhyiddin, "Bu program, üye ülkelerin pandemiyi birlikte atlatabilmesi için önemli ve zamanında ilan edilmiştir." dedi.

Muhyiddin, 2017-2021'de D-8'in dönem başkanlığını üstlenen Türkiye'ye teşekkürlerini sundu ve dönem başkanlığını devralan Bangladeş'e başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Yılmaz Vural Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Endonezya ve Malezya liderlerinden D-8 Zirvesi'nde Kovid-19 aşısına adil erişim vurgusu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:09:13. #1.14#
title