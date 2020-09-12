Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
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Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

CAKARTA/KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
12.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:10

CAKARTA/KUALA Asya-Pasifik ülkelerinden Endonezya ve Malezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecinde artışını sürdürüyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 806 artışla 214 bin 746'ya çıktı.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 106 artarak 8 bin 650'ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 241 artarak 152 bin 458'e ulaştı.

Vaka sayıları, başkent Cakarta'da 52 bin 840'a, Doğu Cava'da 37 bin 839'a, Bali'de 7 bin 113'e ve Açe'de 2 bin 527'ye yükseldi.

Öte yandan yetkililer, başkent Cakarta'da pazartesi yeniden uygulanacak geniş kapsamlı Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında ibadethanelerin sağlık protokollerine uyulması koşuluyla açık olabileceğini belirtti.

Malezya'da 58 yeni vaka

Malezya'da ise Kovid-19 vakaları son 24 saatte 58 artış göstererek toplam 9 bin 868'e yükseldi.

Bugün 8 kişi daha sağlığına kavuşurken Kovid-19'dan iyileşen toplam kişi sayısı 9 bin 189, aktif vakalar ise 551 oldu.

Kovid-19 nedeniyle toplam 128 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı can kaybı kaydedilmedi.

Sağlık Bakanlığı, bugünkü vakaların 48'inin, salgının yeni merkez üssü kabul edilen Sabah eyaletinde, diğer vakaların ise Kedah ve Selangor eyaletlerinde görüldüğünü açıkladı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Ethem Baba, Malezya'nın Singapur ile kara sınırlarını Ocak 2021'den itibaren tamamen açmayı planladığını bildirdi.

Kaynak: AA

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