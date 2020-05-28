Endonezya ve Filipinler, normalleşme sürecine hazırlanıyor
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Endonezya ve Filipinler, normalleşme sürecine hazırlanıyor

Endonezya ve Filipinler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

Endonezya ve Filipinler, normalleşme sürecine hazırlanıyor
28.05.2020 13:31 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:31

Endonezya ve Filipinler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kademeli olarak kaldırmaya hazırlanıyor.

Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, yaptığı açıklamada, başlıca ulaşım, turizm ve ticaret sektöründe normalleşme sürecinin nasıl olacağı konusunda hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Hartarto, madencilik ve tarım gibi diğer sektörler için de çalışmalar yapıldığını belirterek, yeni düzenlemelerin kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Din İşleri Bakanı Fahrul Razı da, vakaların az olduğu bölgelerde camilerin tekrar ibadete açılmasına hükümetin izin verebileceğini söyledi.

Okulların yıllık akademik takvime uygun olarak 13 Temmuz'da açılmasının planlandığı başkent Cakarta'da, salgın durumuna göre 5 Haziran'da da alışveriş merkezilerinin faaliyete geçmesi bekleniyor.

Ülkede, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 687 artışla 24 bin 538'e, can kaybı 23 artışla 1496'ya ve iyileşenlerin sayısı ise 183 artışla 6 bin 240'a yükseldi.

Filipinler

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque, yaptığı açıklamada, Kurumlar Arası Görev Gücünün (IATF), 1 Haziran'da 12 milyon kişinin yaşadığı Metro Manila bölgesindeki tedbirlerin hafifletilmesi yönünde hükümete öneride bulunduğunu belirtti.

Karantina süresince kurallara uyulması konusunda önemli dersler çıkardıklarını ve halkın yeni düzenlemeleri beklediğini aktaran Roque, çeşitli bölgelerde normalleşme döneminde de belirli uygulama ve kuralların devam edeceğini ifade etti.

Filipinler'de 15 bin 588 kişi Kovid-19'a yakalanırken yaşamını yitirenlerin sayısı 921'e ulaştı, 3 bin 598 kişi iyileşti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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