Endonezya ve ABD'de nadir görülen "iki başlı yılan" bulundu

Endonezya ve ABD'de nadir görülen "iki başlı yılan" bulundu

Endonezya’ya bağlı Bali adası sakinleri nadir görülen bir tür olan avuç içine sığacak büyüklükteki iki başlı yılana rastladı.

08.09.2019 07:30
Endonezya ve ABD'de nadir görülen

Endonezya'ya bağlı Bali adası sakinleri nadir görülen bir tür olan avuç içine sığacak büyüklükteki iki başlı yılana rastladı.


Bulunduğu Tabanan kasabasında kısa süre içinde ilgi odağı haline gelen iki başlı yılan Hindu adakları ile süslendi. Yılanın etrafı ise kasabanın çocukları tarafından çevrildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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