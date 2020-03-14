Endonezya Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19 tespit edildi Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Budi Karya Sumadi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) saptandı.

Republika gazetesinin haberine göre, Başkanlık Sarayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan test sonuçlarında Ulaştırma Bakanı Sumadi'de Kovid-19'a rastlandığı belirtildi. Sumadi'nin tedavisinin başkentteki Gatot Subroto Askeri Hastanesi'nde sürdüğü ifade edilen açıklamada, Bakan'ın durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Ülkede vaka sayısı 96'ye yükseldi

Endonezya Sağlık Bakanlığı Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, yaptığı açıklamada, 27 yeni vaka ile Kovid-19 bulaşanların sayısının 96 olduğunu aktardı. Yurianto, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 5'e yükseldiğini kaydetti.

Kaynak: AA