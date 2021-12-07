Endonezya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'yi ziyaret etti

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Endonezya Temsilciler Meclisi 5. Komite Başkan Yardımcısı Andi Ivan Darmawan Aras ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM'deki görüşmede konuşan Akyürek, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte ticareti, irtibatları ve turizmi ciddi manada etkilediğini, böyle bir süreçte Endonezya heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

Türkiye olarak Endonezya'nın yıllar içerisindeki gelişimini, büyümesini, güçlenmesini dost ve kardeş olarak büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Akyürek, "Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin en güçlü, lider ülkesi Endonezya'nın Türkiye ile kurduğu ve bundan sonra da geliştireceği ilişkilere çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Endonezya'ya gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını çok önemli görüyoruz. Endonezya ile daha kapsamlı ilişkilerin kurulmasını ve güçlendirilmesini her zaman arzu ettik. Şuandaki bağlarımız çok kuvvetli olmakla birlikte birçok alanda daha güçlü iş birlikleri kurabiliriz." dedi.

Akyürek, Türkiye olarak gerek makina imalat sanayinde gerek savunma sanayinde çok güçlü bir konuma sahip olduklarını söyledi.

Endonezya ile bu alanlarda da iş birliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Akyürek, Türk iş adamlarının uluslararası fuarlarda stant açmasını ülke olarak desteklediklerini, Endonezya'nın da bu alanlarda güçlü adımlar atmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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