Endonezya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'yi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'yi ziyaret etti

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
Endonezya Temsilciler Meclisi heyeti TBMM'yi ziyaret etti

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Endonezya Temsilciler Meclisi 5. Komite Başkan Yardımcısı Andi Ivan Darmawan Aras ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Endonezya Temsilciler Meclisi 5. Komite Başkan Yardımcısı Andi Ivan Darmawan Aras ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

TBMM'deki görüşmede konuşan Akyürek, Kovid-19 salgınının küresel ölçekte ticareti, irtibatları ve turizmi ciddi manada etkilediğini, böyle bir süreçte Endonezya heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnun olduklarını belirtti.

Türkiye olarak Endonezya'nın yıllar içerisindeki gelişimini, büyümesini, güçlenmesini dost ve kardeş olarak büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Akyürek, "Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği'nin en güçlü, lider ülkesi Endonezya'nın Türkiye ile kurduğu ve bundan sonra da geliştireceği ilişkilere çok önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakında Endonezya'ya gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısını çok önemli görüyoruz. Endonezya ile daha kapsamlı ilişkilerin kurulmasını ve güçlendirilmesini her zaman arzu ettik. Şuandaki bağlarımız çok kuvvetli olmakla birlikte birçok alanda daha güçlü iş birlikleri kurabiliriz." dedi.

Akyürek, Türkiye olarak gerek makina imalat sanayinde gerek savunma sanayinde çok güçlü bir konuma sahip olduklarını söyledi.

Endonezya ile bu alanlarda da iş birliğini güçlendirmek istediklerini vurgulayan Akyürek, Türk iş adamlarının uluslararası fuarlarda stant açmasını ülke olarak desteklediklerini, Endonezya'nın da bu alanlarda güçlü adımlar atmasını dilediklerini sözlerine ekledi.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine AK Parti'den tepkiler peş peşe yükseldi

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine AK Parti'den tepkiler peş peşe yükseldi

 Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine CHP'den savunma: Elinin sırtına vurdu

Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı el hareketine CHP'den savunma: Elinin sırtına vurdu

 2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

2022 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title