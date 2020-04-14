Endonezya Sokağa Çıkanları Kefenli Hayaletlerle Korkutuyor Endonezya'nın Cava Adası'nda sokağa çıkanları korkutmak için 'kefenli hayaletler' gezmeye başladı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Endonezya'nın Cava Adası'nda sokağa çıkanları korkutmak için 'kefenli hayaletler' gezmeye başladı. Görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Halk Sokağa Çıkmayı Kesti

Reuters tarafından yayınlanan habere göre Endonezya, yeni tip koronavirüs ile mücadele için sıradışı bir yöntemi tercih etti. Cava Adası'ndaki bir yerleşim yerinde polis ile iş birliği yapan kişiler, sokağa çıkmaları caydırmak amacıyla bir hayalet timi oluşturdu.

Yerel dilde pokong olarak da bilinen bu hayaletleri kabaca kefene sıkışmış ruh olarak çevirebiliriz.

Yapılan açıklamalara göre oluşturulan bu tim, halkın hayaletleri merak edip görmeye gitmesi nedeni ile ilk zamanlarda ters etki ile karşılaştı. Bunun ardından taktik değişikliğine giden gönüllüler, sabit noktalarda beklemek yerine yer değiştirip gizlenmeyi tercih etti.

Bu adımın özellikle çocukları caydırdığını söyleyen gönüllüler, diğer yaş gruplarının da gece saatlerinde sokağa çıkmayı kestiğini vurguladı. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekmeyi başardı.

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