Endonezya, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dışalımında Vietnam ile Çin'e Anti Damping Vergisi Uygulamama Kararı Aldı

Vietnam Haber Ajansı, Endonezya Ülke Yönetimi'nin Vietnam ile Çin çıkışlı soğuk çelik saclara anti damping vergisi uygulamamaya karar verdiğini bildirdi.

Vietnam Haber Ajansı, Endonezya Ülke Yönetimi'nin Vietnam ile Çin çıkışlı soğuk çelik saclara anti damping vergisi uygulamamaya karar verdiğini bildirdi. Endonezya'nın Dampingle Mücadele Komitesi, Şubat ayında, yukarıda belirtilen iki ülkeden dışalınan soğuk çelik saclara yönelik olarak 2019 yılında başlatılan anti damping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma konusu olan ürünler: 7210. 61. 11, 7212. 50. 23, 7212. 50. 24, 7212. 50. 29, 7225. 99. 90, 7226. 99. 19 ile 7226. 99. 99 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip ürünler.

Komisyon, kararında ayrıca Vietnam ürünlerine %3, 01 ile %9, 2 oranları arasında, Çin ürünlerine ise %3, 07 ile %55, 43 oranları arasında anti-damping vergileri uygulanmasını önerdi.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre