Endonezya, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dışalımında Vietnam ile Çin'e Anti Damping Vergisi Uygulamama Kararı Aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Endonezya, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dışalımında Vietnam ile Çin'e Anti Damping Vergisi Uygulamama Kararı Aldı

Endonezya, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dışalımında Vietnam ile Çin'e Anti Damping Vergisi Uygulamama Kararı Aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vietnam Haber Ajansı, Endonezya Ülke Yönetimi'nin Vietnam ile Çin çıkışlı soğuk çelik saclara anti damping vergisi uygulamamaya karar verdiğini bildirdi.

Vietnam Haber Ajansı, Endonezya Ülke Yönetimi'nin Vietnam ile Çin çıkışlı soğuk çelik saclara anti damping vergisi uygulamamaya karar verdiğini bildirdi. Endonezya'nın Dampingle Mücadele Komitesi, Şubat ayında, yukarıda belirtilen iki ülkeden dışalınan soğuk çelik saclara yönelik olarak 2019 yılında başlatılan anti damping soruşturmasının nihai sonuçlarını açıkladı.

Soruşturma konusu olan ürünler: 7210. 61. 11, 7212. 50. 23, 7212. 50. 24, 7212. 50. 29, 7225. 99. 90, 7226. 99. 19 ile 7226. 99. 99 numaralı gümrük tarife istatistik pozisyonuna sahip ürünler.

Komisyon, kararında ayrıca Vietnam ürünlerine %3, 01 ile %9, 2 oranları arasında, Çin ürünlerine ise %3, 07 ile %55, 43 oranları arasında anti-damping vergileri uygulanmasını önerdi.

Kaynak: Steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Endonezya, Soğuk Haddelenmiş Çelik Dışalımında Vietnam ile Çin'e Anti Damping Vergisi Uygulamama Kararı Aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:17:00. #1.14#

title