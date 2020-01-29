Endonezya, salgın nedeniyle Hubey eyaletindeki vatandaşlarını tahliye edecek

29.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:30

Endonezya'nın, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını altındaki Çin'in Hubey eyaletindeki vatandaşlarının tahliyesi için bu ülke yetkilileri ile görüşme içinde olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah, yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin Endonezya'nın Pekin Büyükelçisine, tahliyeye ilişkin Çinli yetkililer ile yoğun temas halinde olunması talimatı verdiğini ifade etti.

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Fajar Adriyanto ise Endonezyalıların bölgeden çıkartılması amacıyla 3 askeri uçağın hazır bekletildiğini ve tahliye için onay beklediklerini kaydetti.

Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, Hubey eyaletinde 243 vatandaşlarının bulunduğunu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

Endonezya'da şimdiye kadar koronavirüs vakasına rastlanmazken salgın dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlemler artırıldı.

Bu arada Lion Havayolları, 1 Şubat itibarıyla tüm Çin uçuşlarının geçici süreyle askıya alınacağını açıkladı.

Endonezya-Vuhan seferi olan hava yollarının uçuşları da iptal edilmişti.

Kaynak: AA